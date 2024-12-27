Москва, 27 декабря, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Ряд регионов России в 2025 году рискует оказаться в зоне паводка и природных пожаров. Об этом 27 декабря заявил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Александр Куренков.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава МЧС отметил, что на отдельных участках реки Лена в Якутии толщина льда на 15 см превышает норму.

«Высокие уровни воды прогнозируются на реках Западной Сибири, в Оби, Тоболе и Ишиме. Риски подтоплений актуальны для Курганской и Тюменской областей из-за повышенных сбросов с казахстанских ГЭС», — процитировал Куренкова РБК.

Обычно в европейской части страны выше нормы весеннее половодье проходит на всей территории Центрального федерального округа, а также в Башкирии, Чувашии, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Самарской и Оренбургской областях, отметил глава МЧС.

Кроме того, на сегодняшний день уровень воды превышает многолетние значения примерно на один метр в реках Мурманской области, что, в случае активного снеготаяния, повышает риск подтоплений значительных территорий.

Что касается природных пожаров, в начале весны высока вероятность их возникновения в южных районах Тувы, Забайкалья, Приморского и Хабаровского краёв, сообщил Куренков.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в Курганской области из-за паводка произошло сильное затопление. В регионе эвакуировали свыше 12,7 тыс. человек. Наводнение стало одним из крупнейших в истории Курганской области.

Летом тяжёлая ситуация с природными пожарами сложилась в Забайкалье. Огнём были охвачены сотни тысяч гектаров леса. Сильно пострадали Чернышевский, Сретенский, Газ-Заводской, Могочинский, Каларский, Тунгокоченский и Тунгиро-Олекминский районы.