Москва, 27 декабря, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину вырос с прошлой недели на 0,8 процентных пункта (п. п.) и составил 79,7%. Соответствующие данные опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на своём сайте в пятницу, 27 декабря.

Shatokhina Natalia/Global Look Press Владимир Путин

«Показатель одобрения деятельности президента с 16 по 22 декабря 2024 г. составил 76,8% (+0,8 п. п. за неделю). На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 79,7% респондентов (+0,8 п. п. за неделю)», — говорится в материалах.

ВЦИОМ также подсчитал уровень одобрения гражданами деятельности премьер-министра РФ Михаила Мишустина и его кабинета, который составил 51,5% (–0,4 п. п.) и 49,8% (+0,1 п. п.) соответственно. Однако свой уровень доверия главе правительства россияне оценили в 61,4% (+0,2 п. п.).

Отмечается, что уровень поддержки партии «Единая Россия» находится на уровне 37,0% (+0,3 п. п.), ЛДПР — 11,0% (+0,3 п. п.), КПРФ — 9,6% (–0,1 п. п.), «Новые люди» — 6,0% (+0,3 п. п.) и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 3,8% (–0,4 п. п.).

Опрошенные россияне рассказали в том числе о доверии к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 35,5% (+ 2,1 п. п.), лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову — 28,6% (без изменений), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 23,3% (+ 1,3 п. п.), председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 9,6% (+ 1,5 п. п.).

В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

Как ранее передавало ИА Регнум, 26 декабря Путин назвал благополучие российского народа главным приоритетом для властей. Он также отметил, что в сфере экономики необходимо стабилизировать инфляцию, чтобы не было никаких витков и продолжился экономический рост, при этом страна рассчитывает на дальнейшее увеличение доходов населения.