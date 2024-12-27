Вашингтон, 27 декабря, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Из-за темпов расширения Солнца планета Земля станет непригодной для жизни уже через 500 млн лет. Такое мнение 27 декабря высказал американский бизнесмен и мультимиллиардер Илон Маск.

Grzegorz Wajda/Global Look Press

Один из пользователей соцсети Х (бывш. Twitter) написал, что через 5 млрд лет Солнце взорвётся, а потому Марс может оказаться лучшим вариантом для спасения человечества.

«Расширение нашего Солнца может сделать Землю непригодной для жизни через 10% этого времени (500 млн лет. — Прим. ред.)», — ответил на это Маск.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября Макс написал, что человечество погибнет, если не сможет освоить межзвёздные перелёты. По его словам, есть очень большая вероятность столкновения с Землёй большой кометы, что приведёт к гибели жизни на ней.

В мае мультимиллиардер заявил, что человечество сможет колонизировать галактику Млечный путь за миллион лет. Он также предложил, что в ходе этого люди могут найти «остатки давно ушедшей инопланетной цивилизации».

В апреле Маск спрогнозировал гибель человечества через несколько столетий, если не предпринять необходимых мер. По словам бизнесмена, людям нужно сохранить требуемый технологический уровень, чтобы дождаться, пока Марс не станет полностью пригодным для жизни.