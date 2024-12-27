Москва, 27 декабря, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Акция со скидками на продукты стартовала на рыбных рынках проекта «Москва — на волне». На рынках в Митине и Косино-Ухтомском жители Москвы смогут приобрести по выгодным ценам до 5 января слабосоленого лосося и икру кижуча, а до 8 января купить со скидками слабосоленую сельдь, филе нерки, икру горбуши в пластиковой таре весом 500 г и другие товары.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

Наиболее востребованный продукт — слабосоленая сельдь. По данным департамента торговли и услуг Москвы, за октябрь и ноябрь 2024 г. посетители рыбных рынков приобрели почти 10 т этой продукции. Перед Новым годом спрос на эту рыбу обычно возрастает в разы. В эти дни на рынках «Москва — на волне» на нее действует 20-процентная скидка. Другой важный ингредиент для новогодних блюд — консервированную горбушу в натуральном соку — можно купить со скидкой 28%.

В приложении «Активный гражданин» москвичи выбрали основу для салата оливье. Голосовавшие решили, что именно слабосоленый лосось должен стать основной для салата. На рыбных рынка теперь этот товар продается со скидкой 15%. Скидки установили также на слабосоленую нерку (25%) и на икру горбуши и кижуча (10%).

Такие акции — это важный шаг навстречу покупателю, считает руководитель производства рыбных рынков «Москва — на волне» Иван Буря. «Мы стремимся делать скидки на «народные» продукты, которые интересны и знакомы потребителям, и периодически знакомим их с новыми — ассортимент регулярно пополняется», — отметил он в разговоре с «Ведомости. Городом».

Рыба и морепродукты, участвующие в акции, имеют специально оформленные ценники. Скидки предусмотрены только на отечественную продукцию. «Это помогает продвижению нашей рыбной отрасли, ведь Москва является огромным рынком сбыта. И российским рыбопромышленникам нужны устойчивые каналы поставок в столицу», — рассказал «Ведомости. Городу» председатель правления региональной общественной организации «Московское общество защиты потребителей» Антон Недзвецкий.

«Проект «Москва — на волне» старается сделать отечественную рыбу доступной, популяризировать ее. И, конечно же, подобные акции города — прямой инструмент в этой задаче», — подчеркнул Буря.

На рынках в Митине и Косино-Ухтомском сегодня представлены свыше 600 наименований рыбы и морепродуктов, выловленных в трех океанах и 13 морях. Здесь можно приобрести свежих карпов, охлажденного мурманского лосося, барабульку на шпажках, северного омуля и чира в свежемороженом и копченом виде, олюторскую сельдь и многое другое. Продукция, которая поступает на рыбные рынки «Москва — на волне», сначала проходит строгий контроль качества у специалистов комитета ветеринарии города Москвы.

С начала декабря рыбные рынки «Москва — на волне» присоединились к мегапроекту «Зима в Москве», сообщили в департаменте торговли и услуг города Москвы. В рамках этого проекта при совершении покупки москвичи могут получить флаеры с рецептами для новогоднего стола от шеф-поваров 10 ресторанов. Уникальность этих рецептов заключается в новом прочтении традиционных блюд. Например, в одном из флаеров дана подробная инструкция по приготовлению заливного с добавлением красной рыбы, в другом — авторский рецепт форшмака из филе сельди. Но главное — часть ингредиентов к авторским блюдам от шеф-поваров можно приобрести на месте, не отходя от прилавка.