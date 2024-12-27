Курск, 27 декабря, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн пришёл на встречу с жителями, находящимися в пункте временного размещения, в форме. Соответствующее видео опубликовано в его Telegram-канале.

t. me/Александр Хинштейн

На кадрах видно, что глава региона выбрал напоминающий форму ВС России офисный китель цвета хаки с погонами без знаков отличия. На его груди прикреплены шевроны с фамилией, инициалами и должностью Хинштейна.

На встрече он познакомился с семейной парой пенсионеров из деревни Русская Конопелька. В августе при нападении Вооружённых сил Украины (ВСУ) они не успели эвакуироваться. Прятавшихся в подвале людей спасли российские военные, среди которых они запомнили бойца с позывным Конь из Бурятии. супруги просили разыскать спасителей для благодарности.

«Конечно, я не смог остаться в стороне. Обратился к военному командованию. И вот — бойца нашли. Приехать лично Конь не смог — сейчас десантник выполняет боевые задачи за пределами Курской области — но прислал пенсионером видеоприветствие», — написал врио губернатора.

Хинштейн окончил Московский университет МВД России, получив специальность «правоведение» и выпустившись в звании младшего лейтенанта внутренней службы. Но цвет формы внутренней службы МВД отличается от цвета кителя на руководителе.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря президент России Владимир Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области. Экс-глава региона Алексей Смирнов ушёл в отставку по собственному желанию. Президент отметил, что в той ситуации, в которой сейчас находится Курская область, востребовано кризисное управление.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что задачей Хинштейна станет обеспечение всех потребностей жителей региона, а также восстановление жилищно-коммунального хозяйства и строительной сферы.

19 декабря глава государства отметил, что Хинштейн умеет работать с людьми. Путин подчеркнул, что регион нуждался в индивидуальной работе с населением.