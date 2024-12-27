Астана, 27 декабря, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Казахстанская Qazaq Air приостановила полеты рейсов Астана — Екатеринбург из соображений безопасности. Об этом 27 декабря заявила в Telegram-канале пресс-служба авиакомпании.

Гавриил Григоров/ТАСС

«Авиакомпания QAZAQ AIR вынуждена временно приостановить выполнение авиарейсов по маршруту Астана — Екатеринбург в период с 28 декабря т. г. по 27 января 2025 года. Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полётов в Россию», — говорится в заявлении перевозчика.

Компания отметила, что выполнение рейсов в Омск и Новосибирск продолжится. Пассажирам отменённых полётов вернут деньги за билеты и предложат другие варианты рейсов, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря летевший из Баку в Грозный Embraer 190 разбился в трёх километрах от аэропорта в Актау. В Казахстан рейс был перенаправлен из-за плохих метеоусловий в Грозном.

В результате авиакатастрофы погибли 38 человек. Выжили 29, включая трёх детей. На борту находились 16 россиян, девять из них выжили. Также в числе выживших трое членов экипажа.

В Азербайджане 26 декабря был объявлен день траура в связи с гибелью людей при падении пассажирского самолёта в Казахстане. Соответствующее распоряжение 25 декабря подписал президент республики Ильхам Алиев.

Вечером в среду на месте крушения были обнаружены два бортовых самописца, они переданы управлению по расследованию авиапроисшествий. Кроме того отмечается, что специалисты проверили более 4 тыс. кв. м территории, опросили пострадавших и работников наземной службы.