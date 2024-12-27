Москва, 27 декабря, 2024, 11:39 — ИА Регнум. Фигурант уголовного дела о пытках и насилии над заключёнными в туберкулезной больнице при УФСИН по Саратовской области Виктор Шеянов умер в московском СИЗО «Матросская Тишина». Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«По предварительной информации, 25 декабря в камере СИЗО-1 «Матросская Тишина» был обнаружен мертвым Виктор Шеянов», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что на теле мужчины не нашли следов насилия.

Тем временем, по данным ТАСС, Шеянов умер в больнице при СИЗО от хронических болезней.

«25 декабря в больнице МСЧ-77 ФСИН России, находящейся на территории СИЗО-1 («Матросская Тишина»), скончался обвиняемый Шеянов В. Предварительная причина смерти — хронические заболевания», — говорится в сообщении.

Шеянов был одним из восьми фигурантов уголовного дела о пытках в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области. Проект Gulagu.net (в 2023-м основатель проекта Владимир Осечкин был признан иноагентом, заочно арестован по делу об оправдании терроризма) сообщал, что на опубликованных кадрах зафиксированы не менее четырёх эпизодов насилия над заключёнными, их пытки и унижения.

Как сообщало ИА Регнум, осенью 2021 года по фактам пыток заключённых в саратовской тюремной больнице было возбуждено 12 уголовных дел. Потерпевшими признаны 13 человек, к ответственности привлекли шестерых. Глава СК Александр Бастрыкин уточнил, что всего в одном производстве соединено 15 дел о превышении должностных полномочий, сексуальном насилии, убийстве и вымогательстве. По его словам, сотрудники ведомства установили 44 эпизода преступлений.

По данным следствия, бывший начальник ОТБ-1 и глава отдела безопасности создали преступную группировку, чтобы запугивать заключённых и вымогать у них деньги. Им помогали некоторые осуждённые.