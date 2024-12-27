Вашингтон, 27 декабря, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Минобороны США отказалось комментировать сообщения о сбитом в небе над Запорожской областью американском истребителе-бомбардировщике F-16 украинских формирований.

Gianluca Vannicelli/Global Look Press

«У министерства обороны [США] нет заявлений или информации [о сбитом в Запорожской области F-16] для предоставления», — заявил 26 декабря представитель Пентагона, слова которого привёл ТАСС.

Он переадресовал этот вопрос украинской стороне.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 26 декабря председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов рассказал о сбитом в Запорожской области F-16. По его словам, истребитель в этот момент готовился нанести ракетный удар по региону.

Глава компании «ФОРЭС» миллиардер Сергей Шмотьев 27 декабря подтвердил своё обещание выплатить награду в 15 млн рублей за первый сбитый в зоне СВО F-16. Он отметил, что это будет уже не первая выплата за уничтожение вражеской техники, ранее речь шла о подбитых танках западного производства.

Президент РФ Владимир Путин в марте отмечал, что поставки F-16 киевскому режиму не изменят ситуацию в зоне СВО, армия России будут их уничтожать, как и другую военную технику стран Запада. Глава государства добавил, что эти истребители станут для российских военных законной целью, в том числе если для нанесения ударов против России будут взлетать с аэродромов в третьих странах.