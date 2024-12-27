Грозный, 27 декабря, 2024, 11:16 — ИА Регнум. В международном аэропорту Северный города Грозный ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом 27 декабря сообщил гендиректор аэропорта Альви Шахгириев.

Елена Афонина/ТАСС

«Аэропорт закрыт по плану «Ковёр», не принимаем и не выпускаем [воздушные суда]. План «Ковёр» был объявлен в 5:08 мск», — процитировал его «Интерфакс».

Шахгириев отметил, что некоторые рейсы задерживаются.

Как сообщало ИА Регнум, 27 декабря в аэропортах Сочи и Казани ввели ограничения для обеспечения безопасности полётов. Воздушные гавани временно не принимали и не отправляли авиарейсы. Экипажи самолётов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимали все необходимые меры. Также ограничения вводились в аэропортах Волгограда и Астрахани.

Один из самолётов, летевших в Казань из Красноярска, был в результате перенаправлен на запасной аэродром Бегишево в Нижнекамске. Онлайн-табло казанской авиагавани показывало, что на вылет были задержаны авиарейсы в Стамбул и Москву. На приём и отправку перенесли время 12 рейсов.