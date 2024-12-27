Москва, 27 декабря, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Модернизация крупного газорегуляторного пункта «Радиоцентр-Красный» стартовала на юго-западе Москвы. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, решение о модернизации было принято в связи с длительной работой газового оборудования.

mos.ru В Москве началась модернизация крупного газорегуляторного пункта

«В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах, — отметил Петр Бирюков. — Приступили к ремонту газорегуляторного пункта «Радиоцентр-Красный», который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора района Южное Бутово».

Работы пройдут в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения. «В рамках проекта устаревшее оборудование заменят на современный газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью 590 кубометров в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО «Мосгаз», — рассказал Петр Бирюков. Также, по его словам, запланирована реконструкция подводящих газопроводов, сетей газораспределения и газопотребления.

mos.ru В Москве началась модернизация крупного газорегуляторного пункта

Все газорегуляторные пункты в Москве оборудуются запорными устройствами, а параметры их работы контролируются из центральной диспетчерской.