Москва, 27 декабря, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ заочно обвинил экс-глав администрации президента Украины Игоря Райнина и Андрея Богдана в причастности к гибели 123 человек в Донбассе. Об этом 27 декабря сообщила в Telegram-канале пресс-служба ведомства.

Sergii Kharchenko/Global Look Press Андрей Богдан

Следствие установило, что подчиненные Райнину и Богдану боевики обстреливали населённые пункты Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), в результате чего были ранены и убиты 123 человека, в том числе 11 детей, а также разрушены более 390 объектов гражданской инфраструктуры.

«С учётом собранных доказательств за организацию обстрелов и иных преступлений против мира и безопасности человечества на территории ДНР и ЛНР предъявлены обвинения Игорю Райнину и Андрею Богдану», — говорится в публикации.

Отмечается, что они последовательно занимали должность главы администрации президента Украины и являлись членами Совета национальной безопасности и обороны Украины с 2016 года по 2020 год.

На данный момент следствие разыскивает их для ареста.

Как ранее передавало ИА Регнум, 25 декабря суд в ДНР заочно приговорил главаря «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) подполковника Дениса Прокопенко к 24 годам колонии строгого режима. Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года Прокопенко, находясь на территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе, отдал подчинённым приказ об обстреле из артиллерийских орудий жилых домов в посёлке городского типа.

6 декабря двух бывших глав ведомств Украины Григория Галагана и Владислава Бухарева обвинили в зверствах в Донбассе. По информации следователей, речь идёт об обстрелах Донбасса, в результате которых погибли или были ранены 190 человек, в том числе 12 детей.