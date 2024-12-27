Москва, 27 декабря, 2024, 10:59 — ИА Регнум. После окончания гибридной войны Запада с Россией в ближайшие 100 лет дружбы между США и РФ не предвидится. Таким прогнозом в пятницу, 27 декабря, поделился заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, российской стороне после разрешения напряжённой геополитической ситуации в принципе стоит игнорировать Соединённые Штаты.

«Тут всё просто: дружбы у нас в ближайшие 100 лет не предвидится, а воевать с Америкой накладно — прямой конфликт с очевидностью перерастёт в мировую ядерную войну», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале политика.

Ранее, 22 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что отношения РФ и США в перспективе могут улучшиться при условии, что такое желание есть. Он подчеркнул, что оно никогда не пропадало у Москвы.

До этого, 18 декабря, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что российская сторона готова рассмотреть любые предложения новой американской администрации, направленные на нормализацию двусторонних отношений. Тем не менее пока что, по словам российского лидера, коллективный Запад во главе с США продолжает толкать Россию к красной черте, на что она не может не отвечать.