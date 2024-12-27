Москва, 27 декабря, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Министерство обороны России определит порядок выплат детям пленных и пропавших без вести военных к февралю 2025 года. Паспорт проекта ведомственного акта опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу — февраль 2025», — указано в документе.

Обоснованием для подготовки проекта указали подписанный 26 декабря указ президента России Владимира Путина «О ежемесячной социальной выплате детям отдельных категорий военнослужащих».

Общей характеристикой общественных отношений отмечена социальная поддержка семей военнослужащих, попавших в плен или пропавших без вести.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах детям российских военных, попавших в плен или пропавших без вести. Размер выплаты равен прожиточному минимуму, установленному в регионе по месту жительства. Получить их смогут дети военных, пленённых или пропавших в период участия в спецоперации или при выполнении задач на территориях проведения КТО или спецзадач на территории Сирии.

В России действует программа помощи и поддержки участников СВО и их семей, предусматривающая выплаты и льготы. Путин 19 декабря заявил, что Минобороны нужно сократить сроки принятия решений по выплатам семьям попавших в плен бойцов СВО. Он отметил, что, когда военный попал в плен или пропал без вести, семьи фактически остаются без выплат. Глава государства также отметил, что Минобороны РФ и правительство должны предложить вариант замены некоторых выплат в этом случае, например, установить детские пособия.