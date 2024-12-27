Москва, 27 декабря, 2024, 11:23 — ИА Регнум. На площадке Национального центра «Россия» 26 декабря подвели итоги Года семьи — «Год семьи. Продолжение». Мероприятие прошло под девизом «Дороги в будущее — с любовью по пути». Об этом сообщила пресс-служба центра.

Пресс-служба Национального центра «Россия»

Старт Году семьи в январе 2024 года дал президент России Владимир Путин на международной выставке-форуме «Россия». Тогда глава государства подчёркивал, что укрепление благополучия семей — национальный приоритет. Приветствие участникам церемонии от Путина зачитала зампредседателя правительства РФ, председатель Организационного комитета по проведению в России Года семьи Татьяна Голикова.

«Сегодня Национальный центр «Россия» радушно встречает участников форума — многодетные семьи и целые трудовые династии, победителей всероссийских конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное», семьи ветеранов специальной военной операции из разных регионов страны; тех, кто по своему жизненному опыту глубоко понимает великую, непреходящую ценность родного очага, устоев и традиций, передающихся из поколения в поколение», — говорится в приветствии.

В своём обращении российский лидер подчеркнул, что именно в домашнем кругу формируются личность и мировоззрение ребёнка родители закладывают ему нравственные ориентиры, в числе которых забота о ближних, любовь к Отечеству и чувство сопричастности к его судьбе.

По словам Голиковой, Год семьи стал самым узнаваемым и трогательным из всех тематических годов благодаря непосредственному участию российских семей в мероприятиях, проводимых в рамках года.

«Ваши эмоции, ваш труд, ваша любовь, ваша боль за своего ближнего, за тех, кто нас окружает, ваша любовь к тем, кто трудится и воюет на передовой, к тем, кто ждёт их дома. Это всё очень консолидировало всех нас. И это даёт нам возможность достигать тех результатов, которые бы мы хотели вам сегодня представить», — подчеркнула зампред.

В церемонии приняли участие семьи, которые заключили брак на выставке «Россия», победители конкурса «Это у нас семейное», семьи участников СВО, а также трудовые династии со всей страны.

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что открытие Года семьи и торжественная церемония его завершения не случайно проходили сначала на выставке достижений «Россия», а теперь — в созданном по её итогам Национальном центре «Россия». Миссия центра — демонстрировать то, чем по-настоящему гордится страна, а российские семьи, в свою очередь, являются предметом настоящей гордости государства.

К победителям конкурса «Семья года» обратился министр труда и соцзащиты России Антон Котяков. Он напомнил, что родители в течение жизни передают своим детям навыки, умения, любовь к выбранной ими профессии. По словам главы министерства, именно в такой момент рождаются трудовые династии страны, воплощающие в себе трудовую славу России и готовность передавать знания из поколения в поколение.

В свою очередь глава трудовой династии селекционеров-бахчеводов Артём Соколов поделился, что именно благодаря его семье в России появились жёлтые арбузы. Также был выведен первый в мире гипоаллергенный арбуз с белой мякотью, который могут есть даже младенцы.

«Для нас слово «семья» — сакрально. Мне бы хотелось поделиться некоторыми смыслами, которые мы вкладываем в это понятие. Для моряка семья — это не только люди, которые его воспитали, но и экипаж, который становится ему родным. Ещё семья — это малая церковь, где мы учимся хранить веру отцов, учимся любить Родину, куда возвращаемся за безусловной любовью и поддержкой», — отметил в окружении своей семьи Константин Аксёнов, капитан второго ранга, участник программы «Время Героев».

Для гостей мероприятия выступили артисты Полина Гагарина, Пелагея, Татьяна Куртукова, группа Uma2rman, Хибла Герзмава и другие звезды. Ведущими церемонии стали рэпер ST (Александр Степанов) и певица Ассоль, состоящие в браке уже почти 10 лет и имеющие двух детей. Певица Ирина Дубцова в сопровождении хора «Движения первых» исполнила авторскую песню «Главное — семья», признанную официальным гимном уходящего года.

Национальный центр «Россия» создан по распоряжению президента Путина для сохранения наследия международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны и её граждан на постоянной основе, сообщили в пресс-службе центра. В работе участвуют федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря Путин назвал улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и многодетных семей, а также повышение их благосостояния приоритетными общенациональными целями. Он отметил, что в 2024 году было много сделано для укрепления семьёй своего общественного авторитета и высокого статуса.