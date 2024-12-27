Москва, 27 декабря, 2024, 10:39 — ИА Регнум. В Москве задержали 17 подозреваемых в организации подпольного казино. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кадр из видео

По её словам, злоумышленники организовали два кол-центра в Пресненском районе столицы. Их персонал обзванивал клиентов и принимал от них ставки, вёл статистику и выдавал выигрыши.

«Полицейские выявили противоправную деятельность и при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых. В ходе обысков обнаружены 250 млн рублей, мобильные телефоны, компьютерная техника, документы и другие предметы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что общий криминальный доход подозреваемых с 2021 года составил более 10 млрд рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»). Один фигурант дела арестован, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как передавало ИА Регнум, москвич обратился в полицию после того, как одна из букмекерских контор не отдала ему выигрыш в размере 86,9 тыс. рублей. Приз мужчины с учётом того, что коэффициент составил 1,53, превысил 86 тыс. рублей. Однако этих денег болельщик так и не увидел. Букмекеры вернули ему лишь полный размер ставки. Полиция начала проверку.