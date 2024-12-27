Краснодар, 27 декабря, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Один человек погиб и ещё несколько, включая пятилетнего ребёнка, пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с легковым автомобилем на трассе в Краснодарском крае. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

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Отмечается, что утром 27 декабря на автодороге Краснодар — Верхнебаканский 55-летний водитель легковушки Volkswagen Sharan в нарушение правил дорожного движения допустил выезд на встречную полосу движения и там столкнулся с рейсовым автобусом «Новороссийск — Крымск». Затем автобус, в котором не было пассажиров, съехал в кювет.

«Водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП, его пассажиры доставлены в медучреждение. Среди пострадавших пятилетний ребёнок», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 декабря два человека погибли и ещё один пострадал при столкновении автомобиля с локомотивом в Светлограде в Ставропольском крае. Схода состава с рельсов не произошло.

В Лефортовском тоннеле в Москве 26 декабря произошло ДТП с участием трёх автомобилей. По предварительной информации, в результате аварии погиб один человек.