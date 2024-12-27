Казань, 27 декабря, 2024, 10:18 — ИА Регнум. Самолёт из Красноярска, следовавший в аэропорт Казани, отправился на запасной аэродром Бегишево в Нижнекамске. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба казанской воздушной гавани.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

«Направляющийся в аэропорт «Казань» рейс из Красноярска по решению командира воздушного судна перенаправлен на запасной аэродром Бегишево», — процитировало «РИА Новости» представителя аэропорта.

Онлайн-табло аэропорта показывало, что на вылет были задержаны авиарейсы в Стамбул и Москву. На приём и отправку перенесли время 12 рейсов. В аэропорту отметили, что с пассажирами работают представители авиакомпаний и работники воздушной гавани. Для пассажиров с детьми доступны комнаты матери и ребёнка.

Как сообщало ИА Регнум, 27 декабря в аэропортах Сочи и Казани ввели ограничения для обеспечения безопасности полётов. Воздушные гавани временно не принимали и не отправляли авиарейсы. Экипажи самолётов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимали все необходимые меры. Также ограничения вводились в аэропортах Волгограда и Астрахани.

Накануне временные ограничения на использование воздушного пространства вводились в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово, Жуковский и воздушной гавани Калуги. Воздушные гавани приостанавливали приём и отправку рейсов.