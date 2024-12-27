Москва, 27 декабря, 2024, 09:52 — ИА Регнум. В Арктику готовится «Великий Северный поход» в память 500-летия Северного морского пути и 300-летия Великой Северной экспедиции, нанесшей на карту побережье Ледовитого океана. На вопросы информационного агентства ИА Регнум о походе и об Арктике ответил председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин.

Фото Владимира Станулевича Сергей Степашин

Вы часто бывали в Арктике. Какое самое яркое впечатление?

Соловки, конечно, особенно для православного человека. Еще когда был совсем молодым, был в Дудинке, Норильске, проехал весь Таймыр — уникальные места. Зимой там «прохладно», но места удивительны, особенно с точки зрения экономики. Русский Север, Архангельская и Мурманская области, Республики Коми и Карелия, Вологда — сокровищницы российской государственности, нашего языка и культуры. Один Ломоносов чего стоит!

Часто впереди стрельцов и дьяков в новые северные земли шли монахи. На Севере много духовных православных центров, как ИППО работает с ними?

29 ноября мы передали в Архангельский краеведческий музей монашеское облачение, обнаруженное в ходе раскопок захоронения святого преподобного Антония Сийского. Дальше его передадут в монастырский музей. Может быть, этот монах — современник святого, не исключено на 100%, что и сам святой. Надо продолжить работу по идентификации останков владельца облачения. Надеюсь, мы эту работу продолжим.

Так же поддержим восстановление деревянного церковного зодчества Русского Севера. Особенно много его в Архангельской области. Я даже направил письмо в адрес заместителя председателя совета министров Дмитрия Патрушева с просьбой о поддержке восстановления деревянных церквей благотворительными пиломатериалами от предприятий лесного отрасли. Обещал помочь руководитель Рослесхоза Иван Советников, встречался даже с волонтерами работающими на церквях в центре ИППО.

Но проблема гораздо больше. Председателю совета министров Михаилу Мишустину мы написали о необходимости разработки национального проекта «Культурное наследие России». Меня поддержал заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой, председатель Патриаршего совета по культуре владыка Тихон (Шевкунов).

Что будете делать, если положительный ответ придет не сразу?

Продолжим работу. Я надеюсь, что получится встретиться и поговорить на эту тему с патриархом Кириллом. Культурное наследие — один из краеугольных камней русской цивилизации: состояние его печально, значение проблемы — огромно.

Светская русская культура тесно переплетена с православной. В самые трудные моменты в Арктике людей поддерживала вера православная.

Самым любимым защитником северных путешественников и промысловиков был святитель Николай — это про него «от Архангельска до Колы тридцать три Николы». Обетные кресты, о них речь, не только крепили духовно, но и служили на Севере навигационными знаками. Монахи осваивали эти земли, несли культуру, но на Соловках они еще и были воинами. Соловки ведь никто из иностранных захватчиков не взял, монахи защищались. Кстати, и сегодня, священники свой ратный долг выполняют на фронтах СВО.

Я вспоминаю и другие слова, связанные с морем — «с нами Бог и Андреевский флаг». Я родился в Порт-Артуре, отец там служил. Помню, они собирались в узком кругу и пели не про Сталина, а «с нами Бог и Андреевский флаг». Песня актуальная и для Арктики, все ее земли и острова открыты под Андреевским флагом.

Как художники и другие творческие люди других профессий могут помогать продвижению Арктики?

В начале века архангельский художник Александр Борисов писал картины о Новой Земле, Арктике. Его выставки экспонировались в Вене, Лондоне, Париже. Европейцы, смотревшие эти выставки, не только любовались красотой, но у них откладывалось в сознании, что земля-то в Арктике русская. Сегодня снова начались споры на сей счет. Картины художников XIX–XXI столетий подтверждают принадлежность Арктики.

Вами было подписано соглашение с АНО «Арктические инициативы» по освоению Арктики силами творческих людей, художников. Ранее ИППО стало организатором творческих экспедиций по Ледовитому океану на судне «Михаил Сомов». Зачем это все?

Арктика — это не только военная, экономическая, транспортная составляющая, но и культурная. В 2022–2023 годах несколько художников и писателей побывали там на научно-экспедиционном судне Росгидромета «Михаил Сомов». Одним из организаторов экспедиции стало архангельское отделение ИППО. У ИППО есть паломнические маршруты по всей стране, но не было ни разу паломнического маршрута в Арктику. Началась его прокладка.

Гораздо более широкая программа у «Арктических инициатив». Организаторы планируют посетить все арктические регионы, выбрать лучших художников, посадить их на атомный ледокол «50 лет Победы» и отправить по Северному морскому пути до Владивостока. Называется программа «Великий Северный поход» — связующая нить всех арктических регионов, народов живущих на Крайнем Севере нашей страны. Такие идеи возникали и раньше, но только «Инициативы» взялись за их выполнение.

Освоение Арктики людьми искусства требует господдержки?

Безусловно. Частные инициативы хороши, но одно другому не мешает. Тем более, развитие Арктики сегодня в приоритете. Президент Владимир Путин 19 декабря встречался с населением и журналистами, общался более четырех часов, и несколько вопросов было по Арктике. Он ещё раз подчеркнул, что для России она — приоритет. Значит и для творческих людей, и для общества, для всех, кто приходит в Арктику ни на один день. Мы там будем всегда, а без культуры, безусловно, не обойтись.

Что бы Вы пожелали участникам «Великого Северного похода»?

Чтобы поход никогда не прерывался, имел конкретный результат, и мы всему миру доказали, что умеем не только воевать, но и творчески осваивать великие ледяные просторы Арктики.

Владимир Станулевич