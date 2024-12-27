Москва, 27 декабря, 2024, 09:27 — ИА Регнум. В России зарегистрирован препарат для лечения рака предстательной железы «Ракурс (223Ra)», который создали специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба ФМБА.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«ФМБА России получило регистрационное удостоверение на импортозамещенный радиофармпрепарат «Ракурс (223Ra)», разработанный на основе отечественного сырья», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что этот препарат уничтожает метастазы в костях, что позволяет продлить жизнь пациенту с диагнозом «рак предстательной железы», накапливаясь в костях, включая костные метастазы. Результатом этого лечения становится высоколокализованный противоопухолевый эффект.

«Радий-223 воздействует на болевой синдром и дает возможность отказаться от применения обезболивающей лекарственной терапии, что значительно повышает качество жизни пациента», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря стало известно, что в РФ создали новую технологию проведения анализов на маркеры рака. В её основе лежит использование устройств, которые определяют наличие различных молекул в биологических образцах.

Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн 23 ноября заявил, что отечественная система борьбы с онкологическими заболеваниями улучшилась после разрыва отношений с Западом. Он также подчеркнул, что российская медицина совершенно не отрезана от мира.