Москва, 27 декабря, 2024, 09:24 — ИА Регнум. В этом году в Москве капитально отремонтировали более 700 крыш многоквартирных домов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков. По его словам, в рамках проектов меняют кровельное покрытие, проводят ремонт ограждений, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

«В этом году в рамках региональной программы капитального ремонта привели порядок 712 кровель, из них 427 — плоские наплавляемые крыши и 285 — металлические скатные», — отметил Петр Бирюков.

Заместитель мэра Москвы пояснил, что скатные металлические крыши можно менять круглогодично. Во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие. Это повышает энергоэффективность здания.

Капремонт плоских крыш можно проводить только при плюсовой температуре. «Вначале снимаются старая гидроизоляция и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком, после чего укладывают сверху полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур», — пояснил Бирюков.

Московская программа капитального ремонта — один из самых масштабных проектов модернизации жилья в мире. За время реализации программы с 2015 года отремонтированы свыше 8 тыс. крыш жилых домов.