Москва, 27 декабря, 2024, 08:59 — ИА Регнум. Состояние известного советского и российского телеведущего Николая Дроздова улучшилось, и он смог вновь вернуться к занятиям спортом. Об этом 27 декабря сообщил Telegram-канал SHOT.

Pavel Kashaev/Global Look Press

По данным источника, ранее телеведущему диагностировали онкологическое заболевание и провели гормонотерапию в начале декабря. При этом большую часть времени Дроздов на фоне повышенного чувства утомляемости проводил в кровати, однако сейчас ситуация изменилась.

«Как рассказала SHOT супруга Николая Николаевича, Татьяна Петровна, 87-летний ведущий чувствует себя замечательно. К Новому году он смог сменить постельный режим на активную жизнь и даже вернулся к регулярным тренировкам», — говорится в сообщении.

Уточняется, что телеведущий ежедневно на даче по полчаса занимается на велотренажёре, и его семья собирается подарить ему ещё один такой же тренажёр, только со спинкой, для его квартиры в Москве.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года появлялись сообщения о тяжёлом состоянии Николая Дроздова, которые опроверг друг телеведущего, художник Константин Мирошник. Он назвал все сообщения о тяжёлой болезни у телеведущего фейком.

Супруга Дроздова 2 февраля опровергла появившуюся в ряде СМИ информацию о его госпитализации. Тогда она рассказала, что телеведущий хорошо себя чувствует.