Москва, 27 декабря, 2024, 09:23 — ИА Регнум. Вопрос о чрезмерной нагрузке учащихся школ будет включён Государственной думой РФ в число приоритетов на 2025 год. Об этом 27 декабря сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его словам, главными причинами такой нагрузки школьников, как правило, являются сложные домашние задания и их объём, перегруженное расписание и большое количество изучаемых предметов, внеурочная деятельность, шестидневная учебная неделя и обучение во вторую смену.

Спикер Госдумы отметил, что в правительстве России есть понимание того, что необходимо провести пересмотр учебной нагрузки на школьников.

«Планируем включить этот вопрос в число приоритетов на 2025 год и совместно с правительством выработать решения. Важно, чтобы ребёнок, получая знания, был здоровым», — написал он в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Госдумы Яна Лантратова 1 декабря предложила сократить ежедневное количество уроков для восстановления здоровья школьников. По её словам, главной проблемой современного образования является его ориентация на академические успехи, а физическое и эмоциональное состояние учащихся часто игнорируется, хотя оно может привести к проблемам со здоровьем у детей.

Володин в конце ноября заявил, что депутатам поступает много жалоб на чрезмерную нагрузку школьников. По информации экспертов, 70–80% детей отмечают усталость от процесса обучения, и это сказывается на их здоровье, добавил он.