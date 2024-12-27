Москва, 27 декабря, 2024, 07:58 — ИА Регнум. Обещание выплатить награду в 15 миллионов рублей за сбитый в зоне спецоперации американский истребитель F-16 подтвердил глава компании «ФОРЭС» миллиардер Сергей Шмотьев. Об этом 27 декабря сообщает ТАСС.

Gianluca Vannicelli/Global Look Press

«Выплата за сбитый F-16 — это наш вклад в поддержку тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности Родины. Мы гордимся героизмом наших военных и будем продолжать оказывать им всестороннюю помощь», — подчеркнул Шмотьев.

Предприниматель впервые предложил вознаграждение за сбитый истребитель F-16 на полях Петербургского международного экономического форума. Кроме того, Шмотьев напомнил, что это будет уже не первая выплата за уничтожение вражеской техники, до этого речь шла о подбитых танках западного производства.

«Мы за первый танк заплатили 5 млн рублей, за последующие — по 500 тыс. рублей. Вознаграждение доходит до бойцов, которые защищают страну», — уточнил бизнесмен.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил об уничтожении российскими войсками истребителя F-16 в Запорожской области.

Президент России Владимир Путин в марте подчеркнул, что поставки F-16 Киеву не изменят ситуацию в зоне спецоперации, российские войска будут их уничтожать, как и другую западную технику. Американские самолёты станут для РФ законной целью, в том числе если они для нанесения ударов против России будут взлетать с аэродромов в третьих странах.