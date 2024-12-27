Москва, 27 декабря, 2024, 07:57 — ИА Регнум. Министерство строительства России собирается обратиться к иностранным инвесторам для модернизации инфраструктуры ЖКХ. Это следует из плана мероприятий ведомства по повышению производительности труда в строительной отрасли.

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Для обновления инженерных сетей и коммуникаций в российских регионах к 2030 году понадобиться порядка 4,5 трлн рублей.

«Привлечение инвестиций для инфраструктурных проектов повысит производительность труда за счет внедрения передовых технологий, которые используют международные партнеры. Сейчас этот вопрос находится в стадии проработки, она продлится до конца 2025 года», — приводят текст плана «Известия».

Отмечается, что в качестве зарубежных стран рассматриваются участники БРИКС и ООН-Хабитат.

Вместе с этим в ведомстве подчеркнули, что модернизация инфраструктуры ЖКХ является одним из приоритетов министерства. Так, к 2030 году Минстрой планирует построить и реконструировать свыше 2 тыс. объектов инфраструктуры водоснабжения и водоподготовки. Более того, в планах ведомства значатся мероприятия по улучшению услуг ЖКХ для 20 млн россиян.

Как передавало ИА Регнум, ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь сообщил, что с 25 декабря текущего года для оформления субсидий на оплату ЖКХ с помощью «Госуслуг» потребуется электронная подпись. Вместе с этим Бондарь напомнил, что с 25 сентября начали действовать новые правила, которые усложняют процедуру получения субсидий для нарушивших обязательства по оплате ЖКХ.

28 ноября Бондарь сообщил, что для снижения расходов на жилищно-коммунальные услуги в 2025 году стоит установить многотарифные счётчики электроэнергии и отдать предпочтение «умной» системе отопления. По его словам, многотарифные счётчики дают возможность пользоваться сниженным тарифом в ночной период. Наибольшую выгоду получат те, кто может сдвинуть на позднее время использование бытовой техники.

В конце октября член Совета Федерации, арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова напомнила, что пенсионеры в России имеют ряд льгот при оплате ЖКУ. Они предусматривают в том числе субсидии для тех, чьи расходы на ЖКУ превышают определенную долю доходов. Этот показатель устанавливают регионы. Также закон предусматривает компенсацию расходов по капитальному ремонту для некоторых групп пенсионеров.

Епифанова добавила, что есть льготы для инвалидов, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей, для пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, жителей блокадного Ленинграда и осаждённого Сталинграда. С ноября вступают в силу новые правила расчёта компенсаций за коммунальные платежи. Благодаря им пенсионерам будут реже отказывать в выплатах из-за долгов за ЖКУ.