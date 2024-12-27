Хельсинки, 27 декабря, 2024, 07:41 — ИА Регнум. Швеция и Финляндия капитулируют в случае прямого столкновения НАТО с Россией. Такое заявление сделал 26 декабря профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X.

IMAGO/Jouni Porsanger/Global Look Press

Малинен прокомментировал публикацию в официальном аккаунте Североатлантического альянса, посвящённую учениям норвежских солдат в горных зимних условиях.

«Если дело дойдет до столкновения, Россия уничтожит Стокгольм, <…> искалечит Финляндию несколькими «Орешниками» и тактическим ядерным оружием. Финляндия и Швеция будут вынуждены капитулировать (пока-пока статья 5)», — предупредил профессор о развитии событий в случае гипотетического конфликта.

По мнению Малинена, если дело дойдёт до вооружённого конфликта в Северной Европе, то никакой сухопутной войны с Россией не произойдёт, а будут лишь потерпевшие поражение страны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Финляндия, Латвия и Эстония признали неспособность противостоять России самостоятельно. Лидеры этих трёх стран НАТО, граничащих с Россией, подчеркнули, что Европе по-прежнему необходимо укреплять обороноспособность и увеличить расходы на вооружение.

Глава Минобороны Андрей Белоусов 16 декабря назвал одной из основных задач оборонного ведомства обеспечение полной готовности Вооружённых сил страны к возможному военному конфликту с НАТО, который может иметь место на территории Европы в ближайшее десятилетие. По его словам, о том, что такой конфликт возможен, говорят решения, принятые в июле на саммите НАТО, а также доктринальные документы США и других стран военного блока.

Президент Владимир Путинв опубликованном 9 февраля интервью с журналистом Такером Карлсоном подробно объяснил, что в планах России нет нападений на страны НАТО. Однако западные политики постоянно «пугают» своё население российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, отметил Путин и подчеркнул готовность России к диалогу по Украине.