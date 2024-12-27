Москва, 27 декабря, 2024, 07:15 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВ) за ночь перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников. Об этом утром 27 декабря проинформировало Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там уточнили, что пять украинских беспилотника были перехвачены и сбиты над территорией Брянской области, три — над Курской, по два — над Белгородской и Тульской областями, и ещё один был уничтожен над территорией Астраханской области.

Как передавало ИА Регнум, ночью губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что силы ПВО перехватили и уничтожили несколько украинских беспилотников в регионе. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет, отмечал глава области.

Утром 26 декабря Минобороны докладывало, что силы ПВО армии России за ночь сбили пять украинских беспилотников в небе над несколькими российскими регионами. Отмечалось, что три беспилотника из этого числа сбили над Волгоградской областью и ещё по одному — над территорией Воронежской и Белгородской областей.