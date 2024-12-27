Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над пятью регионами РФ
Москва, 27 декабря, 2024, 07:15 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВ) за ночь перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников. Об этом утром 27 декабря проинформировало Министерство обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Там уточнили, что пять украинских беспилотника были перехвачены и сбиты над территорией Брянской области, три — над Курской, по два — над Белгородской и Тульской областями, и ещё один был уничтожен над территорией Астраханской области.
Как передавало ИА Регнум, ночью губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что силы ПВО перехватили и уничтожили несколько украинских беспилотников в регионе. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет, отмечал глава области.
Утром 26 декабря Минобороны докладывало, что силы ПВО армии России за ночь сбили пять украинских беспилотников в небе над несколькими российскими регионами. Отмечалось, что три беспилотника из этого числа сбили над Волгоградской областью и ещё по одному — над территорией Воронежской и Белгородской областей.