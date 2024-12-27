Владивосток, 27 декабря, 2024, 06:43 — ИА Регнум. Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв, приговорённый к 15 годам лишения свободы по делам о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями, отправился в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил адвокат Пушкарёва Руслан Омельченко.

Old.vlc.ru Игорь Пушкарёв

«Да, мой доверитель находится в зоне проведения СВО», — приводит «РИА Новости» слова Омельченко.

20 октября 2024 года Пушкарёв, приговорённый к 15 годам лишения свободы, подписал контракт с Министерством обороны и отправился в зону специальной военной операции. Как ранее сообщало ИА Регнум, в апреле 2019 года его признали виновным в получении и даче взятки, коммерческом подкупе и злоупотреблении должностными полномочиями.

19 ноября пресс-служба Ростовского областного суда сообщил, что бывший глава Ленинского района Ростова-на-Дону Константин Тихонов, осуждённый за мошенничество на сумму более 2 млн рублей и превышение полномочий, условно освобождён и отправляется в зону СВО.

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский также попросил разрешить ему отправиться в зону СВО. Однако 15 октября Мосгорсуд признал арест законным и не стал отпускать его из СИЗО. Экс-мэра обвиняют в растрате 3 млн рублей и присвоении двух земельных участков.