Пхеньян, 27 декабря, 2024, 06:02 — ИА Регнум. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын поздравил со 100-летием долгожительницу О Гым Сун, подарив ей стол. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

The Presidential Press and Information Office

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын послал бабушке О Гым Сун, проживающей в шестой соседской группе села Чхоин уезда Кымья провинции Южный Хамгён, стол по случаю столетия со дня её рождения», — говорится в тексте ЦТАК.

Отмечается, что руководящие работники Кымьяского уездного парткома и односельчане поздравили долгожительницу и членов её семьи. Как пишет ЦТАК, О Гым Сун родилась в бедной крестьянской семье и работала батраком, «подвергаясь только унижению и пренебрежению».

«Чтобы оправдать заботу партии и государства, которые выдвинули её хозяином земли, <…> она в течение десятков лет не жалела пота патриотизма в сельскохозяйственной работе. Бабушка сказала своим детям и односельчанам, что наилучшим в мире является наш социалистический строй — большая дружная семья, где все помогают друг другу», — пишет ЦТАК.

Как передавало ИА Регнум, Ким Чен Ын во время визита президента России Владимира Путина в Пхеньян подарил ему пару охотничьих собак национальной породы пхунсан. Указанная порода собак была выведена в северном регионе КНДР Пхунсан от волков. За пределами КНДР этот вид практически не встречается. В свою очередь президент России подарил лидеру КНДР адмиральский кортик, чайный сервиз и второй Aurus (первый был подарен Ким Чен Ыну в ходе его визита в Россию в сентябре 2023 года), а лидер КНДР — несколько художественных произведений, в том числе бюстов.