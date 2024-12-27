Вашингтон, 27 декабря, 2024, 06:02 — ИА Регнум. Банкротство угрожает Соединённым Штатам, если власти страны не исправят проблемы с бюджетными расходами и не купируют рост госдолга. Такое заявление сделал американский предприниматель Илон Маск, комментируя пост букмекерской конторы Kalshi о снижении госдолга в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

В публикации платформы Kalshi указывалось, что у США серьёзные проблемы с расходами при растущем госдолге, размер которого достиг 36 триллионов долларов. При этом отмечалось, что впервые за несколько десятков лет есть надежда на решение проблемы госдолга, благодаря новому департаменту по достижению госэффективности (DOGE), который вскоре возглавит Маск вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами.

«Мы либо исправим это, либо де-факто станем банкротами», — так ответил предприниматель на публикацию Kalshi.

По данным букмекерской конторы, вероятность того, что DOGE сократит госдолг на 250 млрд долларов, составляет 36%, а на один трлн долларов — 11%.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин, рост госдолга США приобрёл неконтролируемый характер, и его сокращения невозможно достичь с помощью рыночных механизмов. Госдолг США увеличивается на 1 трлн долларов каждые 100 дней, а сумма процентных платежей по нему удваивается каждые пять лет и уже превысила расходы на здравоохранение и оборону.