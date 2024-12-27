Москва, 27 декабря, 2024, 05:31 — ИА Регнум. Норвежское судно «Oslo Carrier 3» отказалось спасать тонущих в Средиземном море членов экипажа сухогруза Ursa Major. Об этом сообщила пресс-служба группы компаний «Оборонлогистика», которая является владельцем сухогруза.

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«Шлюпка направилась к судну под норвежским флагом «Oslo Carrier 3», которое находилось неподалеку. При подходе спасательной шлюпки к борту норвежское судно отказалось принимать членов экипажа «Урса Майор», ссылаясь на некий запрет», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

При этом отмечается, что большинство членов экипажа являются русскоязычными. В компании назвали данную ситуацию нарушением десятой статьи Международной конвенции о спасании от 1989 года, согласно которой каждый капитан обязан, поскольку он может это сделать, не подвергая серьёзной опасности своё судно и находящихся на нём лиц, оказывать помощь любому лицу, которому угрожает гибель в море.

Как передавало ИА Регнум, судно Ursa Major затонуло в международных водах Средиземного моря между Испанией и Алжиром. Это произошло после взрыва в машинном отделении судна.

На спасение экипажа судна отправился корабль Военно-морского флота России. Была найдена шлюпка, в которой находились 14 моряков с Ursa Major. Они рассказали, что на судне были пустые контейнеры в трюме и два крана на палубе. Отмечалось, что в борту была обнаружена пробоина 50 на 50 см после трёх раздавшихся взрывов.

25 декабря пресс-служба транспортной компании «Оборонлогистика» заявила, что причиной крушения судна стал теракт.

Депутат Госдумы и бывший морской офицер Андрей Колесник отметил ряд подозрительных совпадений при взрыве на Ursa Major. Это произошло на значительном отдалении от берега и на большой глубине, именно в машинном отделении, где нет водонепроницаемых переборок, отметил он. Эксперт назвал теракт одной из версий крушения.