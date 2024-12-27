Киев, 27 декабря, 2024, 05:21 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) признались в проблемах с нехваткой личного состава, падении боевого духа и надежде на перемирие. Об этом 26 декабря пишет американское издание The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Украинский военный Феликс из 33-й механизированной бригады рассказал о критической нехватке людей на ключевых тыловых должностях. По словам военного, в пехоте также осталось считанное количество бойцов. Оператор БПЛА ВСУ Денис уточнил, что в его бригаде осталось лишь два пехотинца, при этом обоим больше 50 лет.

«Боевой дух продолжает падать всё ниже и ниже, становясь всё хуже и хуже… Там, где раньше мы говорили о победе, теперь всё неясно», — констатировал в беседе с журналистами заместитель командира батальона 33-й мехбригады ВСУ Кирилл.

Издание отмечает, что украинские военные на вопрос о возможном перемирии в 2025 году ответили, что будут рады передышке и надеются, что перемирие состоится.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил генерал-лейтенант Игорь Романенко, украинские формирования не могут продолжать военные действия из-за дефицита ресурсов и нужно «выйти на паузу» в боях. При этом Романенко высказался за то, чтобы киевский режим продолжал борьбу за «приемлемые» для Украины условия мира.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 26 декабря назвал перемирие на Украине путём в никуда. Он подчеркнул, что России необходимы надёжные юридические договорённости, которые зафиксируют все условия обеспечения её безопасности.

Президент России Владимир Путин 19 декабря отмечал, что Москве не требуются предварительные условия для переговоров с Киевом. Глава государства уточнил, что переговоры должны учитывать уже достигнутые соглашения и реалии на фронте.