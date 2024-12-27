Брюссель, 27 декабря, 2024, 05:05 — ИА Регнум. Европейский союз собирается ввести новые санкции в отношении «теневого флота» России после инцидента с обрывом телекоммуникационных кабелей в Балтийском море. Об этом сказано в заявлении Еврокомиссии (ЕК) и главы евродипломатии Каи Каллас.

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«Подозреваемое судно является частью теневого флота России, который угрожает безопасности и окружающей среде, одновременно финансируя военный бюджет России. Мы предложим дальнейшие меры, включая санкции, для воздействия на этот флот», — сказано в заявлении.

Вместе с этим Брюссель намерен усилить защиту подводных кабелей, принадлежащих странам ЕС, после инцидента в Балтийском море. Так, отмечается в заявлении, страны — члены ЕС будут обмениваться информацией и новыми технологиями. В это же время руководство ЕС совместно с Финляндией расследует произошедший с кабелем инцидент.

Как передавало ИА Регнум, 25 декабря между Эстонией и Финляндией зафиксировали аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2, проходящего по дну Балтийского моря. Финская сетевая компания Fingrid сообщила, что одной из причин отключения мог стать вандализм.

3 декабря появилась информация, что между Швецией и Финляндией был зафиксирован новый разрыв телекоммуникационного кабеля. Газета Helsingin Sanomat написала, что в Финляндии произошёл обширный сбой в сети оптоволоконной компании Global Connect. Позднее в управлении транспорта и связи Финляндии заявили, что коммуникационные кабели между Финляндией и Швецией повредили в ходе строительных работ.

19 ноября директор по технологиям телекоммуникационной компании Telia Lietuva Андрюс Шемешкявичюс заявил, что на дне Балтийского моря оказался оборван интернет-кабель. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения в причастности РФ к повреждению двух кабелей в Балтийском море безосновательны и являются абсурдом.