Киев, 27 декабря, 2024, 04:38 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский должен записать новогоднее обращение к украинским гражданам на фоне ТЦК (территориального центра комплектования — аналог военкомата). Такое заявление сделал 26 декабря оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Дубинский пояснил, что в этом году он, как никогда раньше, ждёт новогоднее обращение Зеленского, которого депутат называет «пересидентом», так как ему очень интересно, о чём скажет глава киевского режима.

«Кстати, для реалистичности антуража и для акцентирования на стабильности режима запись следовало бы организовать на фоне буса с ТЦК», — выдвинул предложение Дубинский.

Оппозиционный депутат пояснил, что именно ТЦК и полиция, а ещё боль, кровь и слёзы являются главными и исключительными атрибутами власти Зеленского.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил депутат Верховной рады Украины Роман Костенко, принимать участие в боевых действиях должны все украинцы, исключая депутатов и министров. Он пояснил, что призывников не стоит выбирать исключительно по возрасту.

Депутат Верховной рады Анна Скороход отметила, что демобилизацию в ВСУ провести невозможно, так как бойцов некем заменить из-за срыва планов по мобилизации.

10 декабря украинская служба «Би-би-си», ссылаясь на источник в Генштабе ВСУ, заявила, что темпы мобилизации в ряды украинской армии не могут покрыть потери, которые войска несут на фронте. В Киеве в начале декабря женщины устроили митинг с требованием провести демобилизацию и установить чёткие сроки службы в Вооружённых силах Украины (ВСУ).

27 октября украинский телеканал «Общественное» сообщил, что в областном центре Сумы на северо-востоке Украины прошёл митинг с требованием демобилизации родственников, которые находятся в ВСУ. Организаторами акции также выступили женщины. В заявлении телеканала указывалось, что митинги за возвращение домой мужчин после 18 месяцев службы проходят по всей Украине.

19 декабря в ходе прямой линии президент России Владимир Путин сравнил мобилизацию на Украине с отловом бродячих псов. По его словам, у властей Украины просто нет времени, чтобы готовить людей к боевым действиям.