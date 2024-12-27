Пхеньян, 27 декабря, 2024, 04:36 — ИА Регнум. Сотрудничество России и КНДР отвечает коренным интересам дружественных отношений двух стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем поздравлении, направленном председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин и Ким Чен Ын

Текст поздравительной телеграммы 27 декабря опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын. Шлю вам самые искренние поздравления с Новым годом. Встреча между вами и мной, состоявшаяся в Пхеньяне в июне, подняла отношения Северной Кореи и России на новый качественный уровень», — отметил российский лидер в поздравительной телеграмме, которая, по информации ЦТАК, была отправлена президентом РФ 17 декабря.

Вместе с этим Путин добавил, что заключённый по итогам переговоров Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве создал условия для кардинального расширения взаимовыгодного двустороннего сотрудничества России и КНДР во всех ключевых областях.

Российский лидер выразил уверенность, что в 2025 году Москва и Пхеньян продолжат совместную работу по реализации данного исторического договора и дальнейшей координации усилий двух стран по противодействию современным угрозам и вызовам, что, как отметил Путин, несомненно отвечает коренным интересам, дружбе России и народа КНДР.

«Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья и успехов, а также благополучия и процветания всем гражданам Корейской Народно-Демократической Республики», — отметил в заключение президент России.

Как передавало ИА Регнум, 11 ноября Ким Чен Ын подписал указ о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Россией.

Со стороны России закон о ратификации 9 ноября подписал Путин. Перед этим закон был ратифицирован Госдумой 24 октября, Советом Федерации — 6 ноября.

Перед этим президент РФ сообщил, что договор России и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, по сути, является возвращением к соответствующему договору времён СССР.

Также Путин отмечал, что, согласно четвёртой статье договора, одна из сторон немедленно оказывает военную помощь всеми имеющимися у неё средствами, если другая сторона окажется в состоянии войны из-за вооружённого нападения одного или нескольких государств. Путин указал, что Россия и КНДР сами решат, как именно применять эту статью.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее подчёркивал, что военное сотрудничество России и КНДР соответствует международному праву и не направлено против третьих стран. Ни одна страна не может запретить России выстраивать доверительные отношения с другими государствами, отмечал Небензя.