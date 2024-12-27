Путин направил Ким Чен Ыну телеграмму с новогодним поздравлением
Пхеньян, 27 декабря, 2024, 04:36 — ИА Регнум. Сотрудничество России и КНДР отвечает коренным интересам дружественных отношений двух стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем поздравлении, направленном председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну.
Текст поздравительной телеграммы 27 декабря опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын. Шлю вам самые искренние поздравления с Новым годом. Встреча между вами и мной, состоявшаяся в Пхеньяне в июне, подняла отношения Северной Кореи и России на новый качественный уровень», — отметил российский лидер в поздравительной телеграмме, которая, по информации ЦТАК, была отправлена президентом РФ 17 декабря.
Вместе с этим Путин добавил, что заключённый по итогам переговоров Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве создал условия для кардинального расширения взаимовыгодного двустороннего сотрудничества России и КНДР во всех ключевых областях.
Российский лидер выразил уверенность, что в 2025 году Москва и Пхеньян продолжат совместную работу по реализации данного исторического договора и дальнейшей координации усилий двух стран по противодействию современным угрозам и вызовам, что, как отметил Путин, несомненно отвечает коренным интересам, дружбе России и народа КНДР.
«Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья и успехов, а также благополучия и процветания всем гражданам Корейской Народно-Демократической Республики», — отметил в заключение президент России.
Как передавало ИА Регнум, 11 ноября Ким Чен Ын подписал указ о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Россией.
Со стороны России закон о ратификации 9 ноября подписал Путин. Перед этим закон был ратифицирован Госдумой 24 октября, Советом Федерации — 6 ноября.
Перед этим президент РФ сообщил, что договор России и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, по сути, является возвращением к соответствующему договору времён СССР.
Также Путин отмечал, что, согласно четвёртой статье договора, одна из сторон немедленно оказывает военную помощь всеми имеющимися у неё средствами, если другая сторона окажется в состоянии войны из-за вооружённого нападения одного или нескольких государств. Путин указал, что Россия и КНДР сами решат, как именно применять эту статью.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее подчёркивал, что военное сотрудничество России и КНДР соответствует международному праву и не направлено против третьих стран. Ни одна страна не может запретить России выстраивать доверительные отношения с другими государствами, отмечал Небензя.