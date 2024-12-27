Москва, 27 декабря, 2024, 03:53 — ИА Регнум. Спортивный телеканал «Матч ТВ» ещё на три года купил права на показ в России турниров по смешанным единоборствам американской организации Ultimate Fighting Championship (UFC). Об этом пишет РБК со ссылкой на знакомый с планами канала источник.

(сс) Andreas Arcabic

Отмечается, что телеканал получил права на эксклюзивной основе для показа боёв как на телевидении, так и в цифровом виде. Предыдущую сделку телеканал заключил ещё в декабре 2021 года. Издание уточняет, что сумма новой сделки и её детали неизвестны.

Ожидается, что первый показ боёв в рамках новой сделки пройдёт в январе.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2022 года руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) приостановило контракт с «Матч ТВ».