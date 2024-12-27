Грозный, 27 декабря, 2024, 03:26 — ИА Регнум. Ситуация вокруг покушения на узбекистанского экс-чиновника Комила Алламжонова является «прозападным сценарием». Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Уверен, что весь этот переполох используется определённой стороной изнутри для каких-то своих далеко идущих закулисных игр. В любом случае настоятельно советую всем заинтересованным не притягивать к разного рода козням чеченский след», — написал Кадыров 26 декабря в Telegram-канале.

По мнению главы Чечни, важно провести тщательное расследование данного происшествия и проверить следователей. Вместе с этим Кадыров считает, что происходящее является первым «тревожным и с виду безобидным звонком» о том, что «готовится вокруг» президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

«Прозападные сценарии цветных революций бывают разные, но всегда начинаются с небольших конфликтов, а в этом конкретном случае я отчётливо вижу, как идёт информационный удар по преданным президенту людям, по репутации надёжных соратников», — заявил Кадыров.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября на автомобиль, где находился Комил Алламжонов и его водитель, было совершено вооружённое нападение. Двое мужчин в масках, вооружённых пистолетами и автоматом Калашникова, открыли огонь, однако оружие дало осечку и покушение провалилось. По данным узбекистанского следствия, к организации нападения причастны двое граждан России чеченского происхождения — Бислан Расаев и Шамиль Темирханов. После провала покушения они покинули Узбекистан. Затем, полагает следствие, координацию покушения взял на себя Жавлон Юнусов, который связался с Шохрухом Ахмедовым. Именно Ахмедов, по данным следствия, был ответственным за вторую попытку нападения.

Случившееся привело к масштабным изменениям в руководстве силовых ведомств. Были отправлены в отставку глава Службы государственной безопасности Абдусалом Азизов, а также его ближайшие заместители.

Российский политолог Илья Гращенков в беседе с ИА Регнум заявил, что дело о покушении на высокопоставленных чиновников в Узбекистане является важным испытанием для российско-узбекистанских отношений. Он добавил, что Россия и Узбекистан — стратегические партнёры, и мы не можем игнорировать этот вопрос.