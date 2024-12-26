Москва, 27 декабря, 2024, 02:46 — ИА Регнум. У нападающего хоккейного клуба СКА Евгения Кузнецова диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».

(сс) David Евгений Кузнецов

«Стал известен точный диагноз, который в четверг вынесли Кузнецову после обследования невролога: «Закрытая черепно‑мозговая травма, сотрясение головного мозга от 25.12.2024 г. Цервикокраниалгия», — сообщает телеканал.

Врачи рекомендовали спортсмену соблюдать покой, избегать физической и умственной нагрузок, резких рывковых движений в шейном отделе позвоночника. Кроме того отмечается, что хоккеисту прописано лечение на месяц и наблюдение у врачей.

Как передавало ИА Регнум, Кузнецов как минимум пропустит два месяца из-за полученной травмы. Как заявил в конце сентября главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг, после обследования выяснилось, что полученная игроком травма достаточно серьёзная.

Кузнецов получил травму в первом периоде матча против череповецкой «Северстали». В одном из эпизодов хоккеист потянулся за высоко летящей шайбой, затем он почувствовал боль и схватился за руку, после чего он покинул лёд.