Санкт-Петербург, 27 декабря, 2024, 01:09 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на вопрос о вере в победу России в следующем году заявил, что верит в Бога.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Бога верю. А Бог с нами», — ответил Путин.

Слова российского лидера прозвучали во время встречи с журналистами по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области.

Как передавало ИА Регнум, Путин в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, 19 декабря заявил, что относится к России как к своей семье, а главное для него — люди.

9 декабря Путин подчёркивал, что единство и твёрдая воля к победе заложены в национальном характере россиян. Российский лидер добавил, что миллионы людей по всей стране стремятся внести вклад в общее дело. Всех их объединяет любовь к Родине и гордость за Россию и её героев.

Путин также отметил, что Россию никому не удастся сломить, так как на её стороне правда, а также сила духа и сила оружия. Глава государства также назвал огромной честью для себя вручение наград героям СВО, которые были удостоены звания Героя России.

В январе Путин заявил, что не любить родину — всё равно что не любить семью и своих детей. Путин подчеркнул, что такие вещи, как любовь к своей стране, должны быть заложены «прямо в подкорку».