Красногорск, 27 декабря, 2024, 00:46 — ИА Регнум. В Россию из Сирии вернулись две семьи с детьми. Об этом 26 декабря сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

АНО «Россия — страна возможностей» Мария Львова-Белова

«Сегодня борт Министерства обороны РФ приземлился в Подмосковье и доставил наших соотечественников на родину. Обе семьи с детьми — мама с грудным ребенком, а также папа, мама, дедушка и трое детей. Рады, что всё завершилось благополучно», — написала Львова-Белова.

Как уточнила уполномоченный по правам ребёнка, в российские ведомства поступали обращения с просьбами оказать помощь в возвращении семей из Сирии в Россию.

Львова-Белова выразила благодарность за содействие МИД России, посольству РФ в Сирии, а также Минобороны РФ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, власти России оказывают российским гражданам в Сирии необходимое содействие. Дипломат отметила, что эта деятельность сопряжена с серьёзными рисками и трудностями. Захарова подчеркнула, что Москва находится в контакте с теми, кто участвует в формировании новой власти в Сирии.