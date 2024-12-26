Светлоград, Ставропольский край, 27 декабря, 2024, 00:15 — ИА Регнум. В Светлограде в Ставропольском крае при столкновении автомобиля с локомотивом погибли два человека, один пострадал. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

Telegram-канал ГУ МЧС по Ставропольскому краю

«Огнеборцы МЧС Ставрополья ликвидируют последствия ДТП в городе Светлограде», — говорится в Telegram-канале чрезвычайного ведомства.

По данным спасателей, сообщение о столкновении автомобиля с маневровым локомотивом без вагонов поступило в 23:40 (совпадает с мск). Отмечается, что в результате аварии погибли два человека, один пострадал. Схода с рельсов не произошло, уточнили в МЧС.

В настоящее время на месте ДТП работают три сотрудника МЧС и одна единица техники.

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря на станции Княжая в Мурманской области произошло боковое столкновение грузового поезда с пассажирским, следовавшим из Мурманска в Санкт-Петербург. По факту ЧП возбудили уголовное дело. В момент столкновения машиниста грузового поезда не было на месте — он чинил излом токоприёмника. Затем у поезда возникли проблемы с тормозами, состав покатился назад с горки и врезался в пассажирский поезд. В результате аварии сошли с рельсов или получили повреждения четыре пассажирских и 14 грузовых вагонов. Пострадал 31 человек, пятеро из них — дети. Погибли два человека. Кандалакшский районный суд Мурманской области арестовал помощника машиниста грузового состава.