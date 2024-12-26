Москва, 27 декабря, 2024, 00:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником. Видеообращение опубликовала пресс-служба Кремля 27 декабря.

Пресс-служба Кремля

«Сотрудники МЧС по праву пользуются в нашем обществе заслуженным признанием и уважением. По первому сигналу вы спешите на помощь людям, оказавшимся в беде, оперативно ликвидируете последствия природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, следите за соблюдением требований безопасности и надлежащей эксплуатацией важных объектов, в самых нестандартных обстоятельствах действуете грамотно, как единая, слаженная команда», — отметил президент.

Российский лидер подчеркнул, что многолетняя история МЧС полна примерами героизма и мужества спасателей, медработников, пожарных, психологов и других специалистов. По словам Путина, российские спасатели и сейчас — надёжное звено в системе безопасности страны.

Вместе с этим глава государства отметил высокий профессионализм российских спасателей при ликвидации последствий масштабных паводков в Курганской, Оренбургской и Тюменской областях, а также в борьбе с природными пожарами в Восточной Сибири, Приморье и Поволжье. Особо Путин отметил работу спасателей в Курской области.

Помимо этого, российский лидер отметил проделанную работу по организации функционирования подразделений МЧС в Донбассе и Новороссии. Президент назвал дальнейшее техническое оснащение МЧС, совершенствование системы гражданской обороны и укрепление гарантий сотрудников ведомства и их семей в качестве ключевых задач в предстоящем году.

«Ещё раз поздравляю ветеранов и личный состав МЧС с праздником и по традиции с наступающим, 2025 годом. Желаю вам крепкого здоровья и новых результатов в службе, благополучия и успехов вашим близким», — заключил президент.

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября Путин поздравил сотрудников и ветеранов МВД с Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Он отметил, что сотрудники МВД во все времена отличались мужеством и твёрдой верой в силу закона и справедливость, а также воспитывали новые поколения на традициях чести, патриотизма и верности долгу.

Путин подчеркнул, что от сотрудников МВД ожидают большей отдачи и новых результатов беспощадной борьбы с преступностью, противодействия терроризму, наркоторговле, нелегальной миграции и пресечения экстремизма, угрожающего суверенитету государства и безопасности людей. Также глава государства поблагодарил всех сотрудников МВД за весомый вклад в решение задач, поставленных в рамках специальной военной операции, и выразил уверенность в том, что сотрудники органов внутренних дел продолжат нести службу и работать на благо общества и государства.