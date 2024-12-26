Вашингтон, 26 декабря, 2024, 23:07 — ИА Регнум. Пользователи со всего мира начали жаловаться на сбои в работе чат-бота с генеративным искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT. Об этом 26 декабря свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-площадок.

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Первые жалобы на работу ChatGPT начали поступать около 21:20 мск. Подавляющее количество сообщений о сбоях поступило из США — их число на пике достигло 15 600. Кроме того, об ошибках в работе сервиса рассказали пользователи из Канады, Франции, Германии, Великобритании, Польши, Бразилии, Индии и других стран мира.

91% от общего числа жалоб фиксируют сбои в работе самого сервиса, а у 7% пользователей возникли проблемы с доступом к веб-версии. Также от пользователей поступали жалобы на работу сайта создавшей ChatGPT компании OpenAI, у них возникли проблемы с авторизацией и при работе в приложении. На сайте OpenAI указано, что в работе ChatGPT, API и Sora фиксируется высокая частота ошибок.

«Установлено, что эта проблема вызвана провайдером более высокого уровня, в настоящее время мы проводим мониторинг и опубликуем обновление, как только это станет возможно», — уточняется в сообщении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Чечню, Дагестан и Ингушетию 7 декабря временно отключили от мирового интернета в связи с учениями, которые проводил Роскомнадзор.

2 декабря в работе мессенджера Telegram произошёл сбой. По данным портала Downdetector, число жалоб по состоянию на 18:45 мск составило около 1,5 тыс. Больше всего жалоб поступило от жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Московской и Нижегородской областей, Москвы и Краснодарского края.