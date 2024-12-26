Нью-Йорк, США, 26 декабря, 2024, 22:46 — ИА Регнум. Переговоры о мирном урегулировании украинского конфликта на определённом этапе могут состояться на площадке ООН. Об этом 26 декабря заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский во время прямой трансляции в Telegram-канале.

MarÃ­A JosÃ© LÃ³Pez/Global Look Press

«На определённом этапе, если на то будет согласие и России, и Украины, то, конечно же, ООН может сыграть какую-то роль. Я считаю, что на ооновской площадке вполне могут состояться какие-то контакты по Украине. Пока этого не происходит», — пояснил Полянский.

При этом российский дипломат отметил, что на сегодняшний день никаких подвижек в данном вопросе не наблюдается. Полянский подчеркнул, что такая ситуация возникла в том числе из-за неготовности как Киева, так и Запада вести переговоры по данной теме.

Полянский указал на двойные стандарты, проявляемые секретариатом ООН в отношении конфликта, которые «в определённой степени подрывают веру в то, что ООН сможет сыграть какую-то существенную роль в урегулировании украинского кризиса».

Кроме того, дипломат отметил, что поскольку ещё не выработана формула урегулирования конфликта, то возможное привлечение миротворцев ООН — пока ещё «непонятный вопрос».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент РФ Владимир Путин после заседания Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Россия стремится к завершению конфликта на Украине, а не к его заморозке.

19 декабря Путин повторил, что Россия всегда была готова к переговорам по Украине, но от них отказывается другая сторона. При этом российский лидер подчеркнул готовность разговаривать с любым человеком на Украине после президентских выборов в этой стране, включая главу киевского режима Владимира Зеленского. В то же время подписывать мирные документы Россия будет только с легитимными украинскими властями, отметил президент.

Путин неоднократно отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление Киева об отказе от вхождения в НАТО. Для начала переговоров киевскому режиму также необходимо признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, воссоединившихся с Россией в 2022 году, добавил глава государства.