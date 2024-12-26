Донецк, 26 декабря, 2024, 22:31 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) два человека пострадали при обстреле и атаке беспилотника со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом вечером 26 декабря сообщил глава республики Денис Пушилин.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Два мирных жителя региона пострадали сегодня в результате киевской агрессии. В Никитовском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии ранения средней степени тяжести получил мужчина 1953 г. р.», — написал глава ДНР в Telegram-канале.

Помимо этого, мужчина 1993 года рождения получил ранения средней тяжести в результате атаки украинского беспилотника в посёлке Пантелеймоновка Ясиноватского муниципального округа. Пушилин отметил, что все пострадавшие получают всю необходимую помощь.

Вместе с этим глава региона уточнил, что из-за атак ВСУ повреждения получили два жилых дома и линия электропередачи (ЛЭП) в Никитовском районе Горловки, а также три жилых дома и здание школы в Пантелеймоновке Ясиноватского муниципального округа.

Всего, по данным Пушилина, ВСУ за сутки совершили 10 атак на территорию ДНР с помощью ударных беспилотников и ствольной артиллерии калибром 155 мм.

Как передавало ИА Регнум, представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ за сутки 24 декабря 15 раз обстреляли населённые пункты ДНР, выпустив в совокупности 48 единиц различных боеприпасов. Отмечалось, что данные о пострадавших не поступали. При этом уточнялось, что в результате обстрелов повреждены одно жилое домостроение и один объект гражданской инфраструктуры. По данным представительства ДНР в СЦКК, обстрелы осуществлялись на горловском направлении.

22 декабря ВСУ обстреляли жилой сектор села Каиры в Херсонской области, в результате чего пострадали три человека, в том числе ребёнок, который получил осколочные ранения. Пострадавших госпитализировали в Нижнесерогозскую центральную районную больницу.