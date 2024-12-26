Санкт-Петербург, 26 декабря, 2024, 22:12 — ИА Регнум. Российская экономика по итогам 2024 года выросла почти на 4%, сообщил президент РФ Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«В еврозоне, вы знаете, 1% роста, а в Беларуси — 5,4–5,5% по результатам года. В России мы тоже в целом довольны результатами — 3,9%, скорее всего будет под 4%, но в Беларуси 5,5% — это хороший результат», — отметил глава государства на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС.

Вместе с этим президент отметил рост товарооборота между Россией и Арменией вдвое по сравнению с 2023 годом.

Российский лидер добавил, что рост экономики РФ в 2025 году может быть чуть ниже, чем в 2024 году, однако с учётом реалий макроэкономического характера такие быстрые темпы роста России не нужны.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, Путин заявил, что Россия по паритету покупательной способности заняла первое место в Европе и четвёртое в мире, однако на этом показателе стране «заснуть» нельзя. Глава государства подчеркнул, что Россия должна сохранить набранный темп и менять качество экономики.

28 октября Путин отмечал, что России необходимо закрепить и сделать более устойчивыми положительные тенденции в экономике, достигнутые за последние годы.

Международный валютный фонд (МВФ) 23 октября в своём докладе указал, что ВВП России по паритету покупательной способности (ППС) составляет 3,55% от мирового, что позволяет РФ выйти на четвёртое место в мире по данному показателю, обогнав Японию на 0,17%. В первой тройке оказались Китай, США и Индия.