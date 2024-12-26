Санкт-Петербург, 26 декабря, 2024, 21:55 — ИА Регнум. Россия при необходимости может снова применить гиперзвуковой баллистический комплекс «Орешник» в ответ на обстрелы её территории, но не будет спешить с этим решением. Об этом 26 декабря заявил журналистам президент Владимир Путин.

MOD Russia/Global Look Press

Он отметил, что Россия отвечает зеркально, используя такое оружие, которое применяют против неё. Недавно был нанесён очередной массированный комплексный удар дальнобойным высокоточным оружием. Если потребуется применить мощное вооружение средней дальности, то РФ применит и гиперзвуковые ракеты.

«Но мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное, оно предназначено для решения определённых задач», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что у России пока не так много систем «Орешник», но они есть. При этом уже началось серийное производство, скоро их будет достаточное количество, и ракеты также разместят на территории Белоруссии.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября российская армия нанесла удар баллистической ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Это стало ответом на удары западными дальнобойными ракетами по российской территории.

Путин, комментируя новейшее вооружение, отметил, что всё, что находится в эпицентре взрыва «Орешника», превращается в пыль. Мощность этих ракет сопоставима с мощностью ядерного удара, но они не относятся к оружию массового поражения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 декабря на полях саммита ЕАЭС в Ленинградской области заявил о готовности разместить на территории республики 10 комплексов «Орешник». Путин поинтересовался, зачем так много. Белорусский политик ответил, что это с запасом. Ранее российский лидер заявил, что РФ сможет разместить эти ракеты в Белоруссии в 2025 году.