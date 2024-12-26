Москва, 26 декабря, 2024, 21:33 — ИА Регнум. В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, один человек погиб, сообщил 26 декабря Telegram-канал Baza.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Столкновение произошло около девяти вечера. Как сообщили очевидцы, водитель Lexus, сильно превысив скорость, произвёл столкновение с другими машинами. По предварительным данным, он погиб. Серьёзно пострадал пассажир иномарки.

В тоннеле перекрыли две полосы из трёх.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 декабря на Новочеркасском бульваре в Москве пожарная машина, следовавшая на вызов с включенными спецсигналами, проехала регулируемый перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. Произошло столкновение с автобусом и тремя стоящими в ожидании «зелёного» автомобилями.

В результате пострадали 15 человек, в том числе двое пожарных. Госпитализировали с места ДТП 14 пострадавших.