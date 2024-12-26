Актау, Казахстан, 26 декабря, 2024, 20:46 — ИА Регнум. Экипаж самолёта, потерпевшего крушение в казахстанском Актау, до последнего помогал пассажирам подготовиться к жёсткой посадке. Об этом 26 декабря сообщил выживший в авиакатастрофе пассажир Субхонкул Рахимов.

Он рассказал, что в салоне началась паника, когда выпали кислородные маски, но экипаж начал всех успокаивать. Мужчина особенно отметил действия старшей стюардессы. Она обращалась к пассажирам на русском и азербайджанском языках.

«Молодец она. Себя в руках старалась держать. Говорила инструкцию, как себя надо вести. Говорила, что сейчас как бы даст команду, надо будет правильно руки сложить, чтобы по инструкции всё было. Она свои инструкции от души выполняла», — процитировал выжегшего RT.

Когда самолёт остановился после падения, Рахимов повис на ремне, которым был пристёгнут к креслу. Он смог сам отстегнуться и выбраться.

Как сообщало ИА Регнум, пассажирский самолёт Embraer 190 разбился в Актау утром 25 декабря. Борт летел из Баку в Грозный, но не смог совершить посадку в месте назначения из-за метеоусловий. Его направили в Махачкалу, а затем в казахстанский аэропорт. Лайнер упал на землю и загорелся.

В катастрофе погибли 38 человек. По данным на 26 декабря, опознали 10 из них, в том числе троих граждан России. Также опознаны тела четверых граждан Азербайджана и троих граждан Казахстана.

29 пострадавших при крушении, в том числе девять россиян, госпитализировали. Специальный самолёт Ил-76 МЧС РФ 26 декабря доставил граждан России на Родину. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что все пациенты в ходе транспортировки находились в стабильном состоянии, их отправили в федеральные медцентры и столичные больницы.