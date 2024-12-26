Санкт-Петербург, 26 декабря, 2024, 20:20 — ИА Регнум. Россия готова поставлять природный газ в Европу через Польшу. Об этом 26 декабря заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после окончания саммита ЕАЭС.

Иван Шилов ИА Регнум

Он напомнил, что Варшава закрыла маршрут для транзита голубого топлива через польскую территорию. Но через неё проходит действующий газопровод.

«Достаточно только кнопку включить и всё, и пойдёт через территорию Польши Называется Ямал — Европа, проходит ровно через территорию Польши», — отметил Путин.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 20 декабря заявил, что транзит российского газа через территорию страны будет полностью остановлен 1 января 2025 года. Он не исключил, что украинская газотранспортная система возобновит работу, но только, если это будет топливо не из РФ.

Ранее Путин отметил, что Киев пропустил срок бронирования поставок газа на 2025 год, это нужно было делать ещё в июле. Кроме того, заканчивается срок контракта на транзит топлива. Для возобновления поставок через Украину нужно заключить новый договор и забронировать объёмы до июля 2025 года.