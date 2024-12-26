Санкт-Петербург, 26 декабря, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Ситуацию с жилищными сертификатами в Курской области должны решать региональные власти, находясь в контакте с гражданами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 26 декабря на пресс-конференции по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Мартемьянов

«Вы знаете, мы исходим из того, что такие вопросы должны решаться местными и региональными властями в диалоге с людьми. Задача федеральных органов власти, министерства финансов — выделить необходимый финансовый ресурс. У нас эти деньги есть, и мы даём столько, сколько нужно региону», — сообщил Путин.

Как передавало ИА Регнум, в конце августа президент поручил правительству обеспечить предоставление средств на компенсацию ущерба, нанесённого промышленным и сельхозпредприятиям в Курской, Белгородской и Брянской областях, пострадавшим от атак ВСУ. Также поручено обеспечить беззаявительный характер выплат единовременной материальной помощи пострадавшим.

В декабре Курской области начали выдавать сертификаты на жильё для жителей региона, которые в августе были вынуждены покинуть свои дома из-за ситуации на приграничной территории. Кроме того, в октябре правительство РФ выделило на выплаты пострадавшим в Курской области дополнительно более 3,2 млрд рублей.